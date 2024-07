Dopo le ingiustizie di Rio e Tokyo pugilato la drammatica sfida di Irma Testa a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)sognada quando a dodici anni ha cominciato a tirare pugni nella palestra della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata: era una “scugnizza” a cui la Nobile Arte ha offerto un'alternativa di vita, un'occasione per emanciparsi e affermare la propria individualità, via dalla strada e dalle paure per la mancanza di un futuro. Promessa, potenziale fuoriclasse. Campionessa mondiale ed europea in carica della categoria pesi piuma (57 kg), arriva in Francia da favorita, per la prima volta,due Olimpiadi. Nata per competere: a Rio de Janeiro era da poco maggiorenne, nessuno le chiedeva di arrivare fino in fondo.