Alpiniste italiane sul K2 la rinuncia | malesseri legati all’alta quota Ritorno al campo base

(Di domenica 28 luglio 2024) Silvia Loreggian e Federica Mingolla stanno ritornando verso ildel K2. Hanno deciso dire al tentativo di vetta che era in programma in queste ore sulla seconda montagna più alta del mondo, durante la spedizione italiana per celebrare la conquista del 1954. Alcunihanno costretto Silvia Loreggian e Federica Mingolla a fermare la propria salita a3 (7300 metri). In queste ore, Mingolla e Loreggian stanno scendendo insieme ad Ali Durani, membro della spedizione che invece, alle 9.30, ora locale (6,30 ora italiana) ha toccato gli 8611 metri della vetta del K2 con uso di ossigeno supplementare. “Apprendo delladi Federica e Silvia, causata dallo scarso acclimatamento reso impossibile da un mese di brutto tempo. A loro come a tutte e tutti i componenti della spedizione va il mio ringraziamento per l’impegno profuso.