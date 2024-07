Tiro a segno Maldini e Monna accedono a braccetto in finale nella pistola 10 metri alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Grande Italia nelle qualificazioni dellaad aria compressa da 10maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: staccano il pass per l’ultimo atto sia Federico Nilo, secondo, sia Paolo, quinto. Laad otto andrà in scena domani, domenica 28 luglio,ore 9.30. Il serbo Damir Mikec guida sin dal via e chiude al comando le qualificazioni con lo score di 584/600 (17x), con tre punti di vantaggio sul secondo classificato, che è l’azzurro Federico Nilo, autore di una grande prestazione che vale 581 (16x).sue spil tedesco Christian Reitz, terzo a quota 580 (22x), ed il sudcoreano Lee Wonho, quarto con 580 (19x).