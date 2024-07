Smaltimento Illegale di Veicoli | Denunciato Autista di Bisarca per Trasporto di Rifiuti Pericolosi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Chieti - Nell’area di servizio Brecciarola Sud dell’autostrada A25, la polizia stradale della sottosezione di Pratola Peligna ha fermato unaadibita aldispeciali, scoprendo gravi irregolarità nellodi un veicolo. L'è statoper la gestione non conforme di, sollevando preoccupazioni sulle pratiche dideifuori uso. Controllo di Routine e Scoperta dell’Irregolarità Durante un controllo di routine, gli agenti hanno esaminato i documenti del camion, che trasportava tre auto destinate allopresso un centro autorizzato per la raccolta difuori uso. Tuttavia, uno deitrasportati, una Mercedes Classe C, è risultato privo di documentazione di provenienza.