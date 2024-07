Ponte San Michele tramonta il sogno Unesco E c’è il rischio di una crisi diplomatica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Paderno d’Adda, 27 luglio 2024 – “In una sola riunione il vicepremier Matteo Salvini ha vanificato il lavoro di un decennio per rendere ildi Paderno d’Adda una delle meraviglie del mondo”. A puntare il dito contro il ministro alla Infrastrutture, per aver infranto il, coltivato a lungo, di inserire il Santra i beni riconosciuti patrimonio dell’umanità, è Valter Motta, dal 2004 al 2014 sindaco di Paderno, presidente dell’associazione Habitat, “che – spiega – segue, o meglio forse seguiva, la candidaturadelSan”. Ufficialmente l’iter burocratico era cominciato nel 2017, ma già prima lui e tanti altri stavano lavorando per raggiungere un obiettivo che avrebbe dato un nuovo impulso turistico e culturale al paese e a tutto il circondario.