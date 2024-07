Parigi 2024 Celine Dion incanta | il mitico ritorno dopo la malattia – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) –emozionante diche hato durante la cerimonia di apertura di. “Sono onorata di essermi esibita stasera e piena di gioia per essere tornata in una delle mie città preferite”, ha scritto in un post su Instagram l’artistal’esibizione, la primala diagnosi della– la Sindrome della Persona rigida – avvenuta nel dicembre 2022.ha cantato ‘Hymne A L’Amour’ di Edith Piaf in piedi alla base della Torre Eiffel. La cantante canadese indossava un abito scintillante e ornato di perline e si è esibita accanto a un pianoforte sotto la pioggia. La sua emozione era visibile mentre concludeva la canzone, toccando i cuori di molti.