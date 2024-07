Olimpiadi Parigi 2024 Novak Djokovic ironizza | preghiera per sfatare il tabù dell’oro – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Un maniera perunè tra i grandi personaggio di questedi. Dopo aver compiuto una vera e propria impresa a Wimbledon, raggiungendo la Finale dopo aver subìto un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro 20 giorni circa dell’inizio dello Slam di Londra, Nole si ripresenta sulla terra rossa francese, lì dove si era procurato nel match vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo. È noto quantotenga in maniera particolare alla rassegna a Cinque Cerchi e soprattutto quanta voglia di andare a riempire una casella vuota. Il riferimento a quellaolimpico, che per un motivo e per l’altro gli è sempre sfuggito. Per un campione come lui, a caccia di tutti i record possibili e immaginabili, la conquista del metallo più pregiato a Cinque Cerchi è una priorità.