Movida torinese | accoltellato al cuore durante una rissa Arrestato 21enne

Unè statodai Carabinieri di Collegno, nel, per l'accoltellamento in unadi un 18enne che è stato colpito ale poi operato d'urgenza. Il giovane, incensurato, è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino con l'accusa di tentato omicidio e.La vittima, soccorsa da alcuni passanti, è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Giovanni Bosco dopo un intervento di due ore: la prognosi è riservata. Laera scoppiata alle 4 di notte per futili di motivi in una strada di Collegno e avrebbe coinvolto una quindicina di persone. Il coltello è stato ritrovato in un tombino.