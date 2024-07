Il punto sulle nuove asfaltature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) "Siamo riusciti a ottenere due squadre di intervento, in modo da poter operare indifferentemente su più aree del comune e per recare il minor disagio possibile. Si tratta del primo dei quattro lotti previsti per migliorare lo stato di usura dell’intera viabilità comunale". E’ così che l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini ha fatto ildella situazione sul recente intervento di riche pochi giorni fa ha riguardato via Rio, via Mignandola, via dietro Stazione Masotti, via Gabella, via Giuseppina Morelli, via Traversa Montalbano, via Morione, via Fornaciai. Lavori che sono praticamente stati conclusi e che hanno riguardato tratti di strada della lunghezza complessiva superiore ai due chilometri, con l’obiettivo di armonizzare e rendere più sicura la circolazione veicolare.