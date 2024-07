Gli promisi che sarei andata alle Olimpiadi | la canoista Elisa Mondelli a Parigi nel ricordo del fratello Filippo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “In certi momenti forse lui ci credeva più di me perché è sempre stato il mio primo tifoso e lo sarà sempre. Secondo me lui lo sapeva che ce l’avrei fatta ad arrivare qua”. Con la voce rotta dall’emozione,racconta – ai microfoni del TG3 – il suo passato neldi una persona speciale scomparsa nell’aprile del 2021 all’età di 26 anni: era suo, ex campione del mondo e d’Europa di canottaggio che si era qualificato per leTokyo,quali non ha mai partecipato. “Miosognava le, si era qualificato nel 2019. Nell’aprile del 2021 – a poche settimane da quelle di Tokyo rinviate nel 2020 a causa della pandemia – è venuto a mancare, gli ho fatto la promessa cheai Giochi Olimpici“.