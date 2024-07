Vikings | Valhalla – stagione 3 la spiegazione finale | cosa succede nel finale di serie?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024)3, laneldi? In nome di Odino,è successo nell’emozionantedella terzadell’epico show di Netflix? Fino all’ultimo episodio, i nostri tre protagonisti principali, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Leif Erikson (Som Corlett) e Harald Sigurdsson (Leo Suter), non erano riusciti ad unirsi come alcuni avevano previsto. In realtà, non sono mai stati così lontani l’uno dall’altro come in questo. Lo show creato da Jeb Stuart ha riportato Freydis nella sua terra natale, la Groenlandia, dopo aver abbandonato Jomsborg, dove ha a che fare con l’ambiguo padre, Erik il Rosso (Goran Visnjic).