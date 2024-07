Transformers One | il nuovo trailer racconta un’epica origin story svelando nuovi membri del cast

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024)One: ildelLa Paramount Pictures ha tenuto un panel perOne al Comic-Con di San Diego e ora possiamo condividere ilepicoe il poster del film. Forse la notizia più importante emersa dalla Hall H è che Steve Buscemi doppierà Starscream. Jon Hamm, invece, sarà Sentinel Prime e Laurence Fishburne interpreterà Alpha Trion. La folla presente al panel ha inoltre esultato anche quando è stato confermato che inOne non ci saranno personaggi umani. “Se lo facessimo come film in live-action, probabilmente costerebbe 500 milioni di dollari”, ha detto ai fan il produttore Lorenzo di Bonaventura. “Quello che è stato difficile nel live-action è che ogni volta che un robot parla, costa un sacco di soldi.