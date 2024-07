Toti si è dimesso da presidente della Regione Liguria dopo 80 giorni agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con una lettera depositata in mattinata ilGiovanniha formalizzato oggi le sue dimissioni,80nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in, a due terzi del suo secondo mandato da governatore, era stato elettoalla guidal’11 giugno 2015, confermato alle elezioni regionali del 2020. A depositare la lettera è stato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, su delega dello stesso. Articolo in aggiornamento L'articolosi èda80proviene da Il Fatto Quotidiano.