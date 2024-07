Sabotata la rete ferroviaria francese nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi Le autorità sospettano che dietro l’azione ci siano i gruppi dell’estrema sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando mancavano poche ore all’inaugurazione, la quasi totalità delladell’alta velocitàè statada ignoti. Un “attacco” in piena regola, effettuato da mani esperte che hanno incendiato i cavi elettrici che regolavano il traffico ferroviario in tre dei quattro nodi principali, ha scatenato il panico in Francia e anche nel resto dell’Unione Europea. Stando a quanto riferito dalla compagniaSNCF, per bocca del presidente Jean-Pierre Farandou, il sabotaggio ha lasciato a terra oltre 800mila passeggeri, comportando la sospensione di due treni su tre e disagi durati diverse ore.