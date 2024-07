Presi i 3 artefici della rapina nell’ufficio postale di Teverola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato nel Napoletano tre persone ritenute responsabiliall’ufficiodi, in provincia di Caserta, compiuta ieri mattina. I militari si erano messi subito sulle tracce dei banditi, che erano stati visti fuggire con un’auto nera; grazie alle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito il percorso fatto durante la fuga e li hanno intercettati nel Napoletano. Recuperato anche il bottino di 100mila euro. Ieri mattina, a fare irruzionedi via Cavour, presenti alcuni clienti, erano stati due malviventi con passamontagna; i banditi avevano fatto mettere dipendenti e clienti in un angolo dell’ufficio minacciando poi il direttore e facendosi consegnare quanto c’era nella cassaforte. Erano poi fuggiti all’esterno dove ad attenderli c’era l’auto con il terzo uomo.