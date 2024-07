L' indicazione di Tajani | Chi è il miglior candidato alla Commissione Ue | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Per un ruolo da commissario europeo non è stato indicato unitaliano, lo farà prossimamente il Consiglio dei ministri ma io ritengo che Fitto possa essere ile da mettere in campo”, la presa di posizione del ministro degli Esteri Antonioa margine di un convegnoCamera dei Deputati promosso da Forza Italia. "Raffaele Fitto ha infatti un'esperienza consolidata nel Parlamento europeo, ine nel Consiglio e per fare il segretario europeo bisogna conoscere le segrete camere di Bruxelles altrimenti se si manda qualcuno che non conosce nei dettagli quella macchina rischiamo di avere uno stager buono tra cinque anni ma certo oggi non pronto" ha rimarcato il leader azzurro.