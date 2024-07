La Juventus perde al debutto ma Thiago Motta sicuro | Saremo competitivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Male la prima, anche se non ufficiale, per la. Dopo la sconfitta contro il Norimbergaci tiene ad avvisare le avversarie della Serie A. SCONFITTA – La prima partita dida allenatore dellanon termina nel migliore dei modi. Nell’amichevole contro il Norimberga, che chiude il ritiro in Germania, la squadra bianconera ha perso per 3-0. Il team dell’ex mister del Bologna, dunque, non è riuscito a produrre alcun gol, neanche dal dischetto con Dusan Valhovic che ha sbagliato un rigore. Si tratta certamente solo di un’amichevole, ed anche la prima della stagione, maha comunque voluto mettere i puntini sulle i.in difesa della suaPREPARAZIONE – Trovatosi di fronte ai giornalisti al termine del matchha dichiarato sulla prestazione della: «Non siamo riusciti a entrare nel gioco.