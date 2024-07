Dior dedica una mostra a Parigi agli atleti olimpici e paralimpici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Facendo ecoeccezionali dialoghi instaurati per i Giochidi2024,ha dato vita a unaesclusiva che celebra il legame tra la maison e il mondo dello sport. Clarisse Agbegnenou (Regine David) Fino al 9 settembre 2024 — presso il Café de La Galerieal numero 30 di Montaigne — sarà possibile ammirare una serie di fotografie che ritraggonoe le loro rispettive discipline. Immagini che si pongono come obiettivo quello di mettere in luce i valori di audacia, eccellenza e creatività che accomunano il mondo dell'alta moda e quello della performance. Un omaggio alla perseveranza, nonché un invito a raggiungere i propri sogni, in nome della passione e della libertà.