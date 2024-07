Capriolo salvato tra Bologna e Pianoro | catturato e liberato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Unè statodalla Polizia locale della Città metropolitana dopo essersi perso tra le case di un piccolo centro abitato tra. L’episodio risale ai giorni scorsi, quando la Polizia locale ha ricevuto la segnalazione della presenza di un ungulato all’interno di una recinzione privata di una casa: dopo essere entrato nell’area verde, l’animale non riusciva più a uscire e lì è rimasto per alcuni giorni. Dopo un primo sopralluogo gli agenti hanno avviato l’operazione di recupero, adoperando tutte le cautele del caso. Per recuperarlo le squadre di intervento hanno piazzato una rete in un'area ricca di vegetazione: nello specifico hanno utilizzato una rete a maglie larghe progettata per non ferire l'animale, riuscendo così a bloccarlo in modo sicuro.