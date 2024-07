Astensione Fdi alla Provincia Bocchino Lega | Si lavori assieme senza inciuci con Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ oramai necessario che il centrodestra sannita si incontri, anche perché noi dellaabbiamo partecipato attivamentelista unica, per definire una linea d’azione condivisa su temi strategici per il Sannio ma sicuramente non è possibile che, come capitato oggiRocca dei Rettori, ci si astenga, ed è il caso di Fratelli d’Italia, sul voto sugli equilibri di bilancio. I nostri elettori, gli elettori del centrodestra, chiedono chiarezza, rivendicano una opposizione netta e chiara rispetto ad un’asfissiante gestione mastelliana del potere”. Così Luigi, segretariole dellaSalvini Premier, a proposito del Consigliole di oggi.