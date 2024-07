Scontro Santanché-New York Times sulla siccità l’opposizione | La desertificazione è culturale Tra 3 settimane niente acqua per i campi al Sud

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Sicilia sta attraversando una gravee una crisi ambientale, considerate le peggiori degli ultimi decenni. E la situazione è talmente critica da aver catturato anche l’attenzione dei media internazionali, tra cui Cnn, Guardian, Reuters. E più recentemente anche il New. Secondo quanto riportato su queste testate, la mancanza d’potrebbe avere forti ripercussioni anche sul turismo dell’isola. Un aspetto che non è passato inosservato alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che ha espresso il suo disappunto su X, in risposta all’articolo del New, affermando: «Nessuno nega il dramma dellain Sicilia, ma inaridire anche il turismo, colpevolizzandolo come fa il New, aggiunge danno al danno».