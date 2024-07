Olimpiadi Marco Porcarelli | lo sport marchigiano sta vivendo un bellissimo momento

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il vice presidente del Coni Marche alla vigilia di Parigi 2024 orgoglioso degli atleti, dirigenti ed allenatori presenti sperando che diventino protagonisti JESI, 25 luglio 2024 – Con la serata di inaugurazione prendono il via domani a Parigi le2024. Come consuetudine le Marche sono ben rappresentate ed in particolare anche il territorio della Vallesina. L’analisi della vigilia l’abbiamo fatta con, jesino, presidente del club Libertas Jesi, presidente della Consulta dellodel Comune di Jesi e vice presidente del Coni regionale. (nella foto di primo piano con Tommaso Marini e Fabio Luna), Marche ben rappresentate alledi Parigi 2024. E’ sempre un bell’orgoglio, una riprova che si lavora bene, per il Coni e soprattutto per i suoi dirigenti? Lostaun periodo