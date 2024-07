L’hanno investita Incidente per la principessa Mary travolta da uno scooter durante la visita ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se si pensa alla famiglia reale non può che venire in mente quella del Regno Unito. A contribuire a questa fama è stata sicuramente la regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022 nel castello di Balmoral, Regno Unito, dove si trovava per trascorrere le vacanze, a cui è succeduto il primogenito Carlo III, avuto dal marito, il principe Filippo di Edimburgo. Dall’ascesa al trono della regina Elisabetta II nel 1952 la famiglia reale inglese è cresciuto fino a comprendere i suoi quattro figli, otto nipoti e 12 pronipoti. Dopo un regno storicamente lungo di 70 anni, il figlio Carlo è diventato re. La famiglia reale inglese comprende ora due eredi diretti in linea principale: Il principe William e il principe George e grazie anche alla compianta Lady Diana e a Kate Middleton, la famiglia reale inglese è la più conosciuta e amata del mondo.