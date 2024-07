Forma Care la nuova assistenza Ente Mutuo per giovani e over 60

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Le esigenze di salute della popolazione sono in continua evoluzione e, tanto più in momenti storici come quello che stiamo vivendo, in cui il Sistema Sanitario Nazionale arretra, occorre pensare a soluzioni di reale utilità. Alla luce di queste considerazioni è maturata l’idea di lanciare una, che risponda con proposte concrete alle necessità in particolare di60 e”. Così Giuseppe dalla Costa, direttore diRegionale, introduce la: “Questaproposta amplia ancora una volta la gamma di coperture sanitarie integrative dedicate agli imprenditori e ai professionisti iscritti a Confcommercio Bergamo e pensate per rispondere a diverse esigenze in tempi rapidi, a tariffe agevolate.