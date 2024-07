Food Film Fest storie di cibo e vita sul grande schermo | focus sulle visioni passate presenti e future

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Siamo arrivati all’11esima edizione di, un’età adolescenziale. In realtà ormai è un progetto maturo, cresciuto in maniera esponenziale al di là dei numeri importanti e dei temi che ha saputo affrontare. Nel corso degli anni è stato in grado di leggere e interpretare l’attualità in modo originale”, comincia così il suo intervento Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, durante la presentazione della rassegna che si svolgerà dal 21 al 25 agosto in piazza Mascheroni a Bergamo. Un appuntamento che porterà in città attori, scrittori, intellettuali, ma anche produttori e degustazioni.