Cessione Salernitana Iervolino lascia | l’addio prima dell’inizio del campionato

(Di giovedì 25 luglio 2024) La situazione in casaè delicata e il riferimento principale è alle questioni societarie. L’ultimodi Serie A e la retropotrebbe portare pesanti conseguenze sul futuro del club granata. Come anticipato da tempo dalle redazione di CalcioWeb, il presidenteè pronto a passare la mano. Il numero uno granata ha annunciato che lascerà la carica di presidentedel. Il d.s. Petrachi è in contatto sul calciomercato e il compito non si preannuncia dei più facili. Il dirigente deve provare a fare cassa liberandosi dei contratti più pesanti e dei calciatori con un minimo di mercato. Nelle ultime ore è stata definita unaimportante: il passaggio di Ikwuemesi al Leuven ha portato nelle casse del club circa 2 milioni di euro.