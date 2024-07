Bianca Balti si ferisce sugli scogli | Ho picchiato il mento tuffandomi poteva andare peggio E mostra la ferita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Disavventura durante le vacanze in Sardegna per la supermodella. Durante un tuffo daglia Porto Cervo, la modella ha sbattuto il, procurandosi un taglio visibile anche nelle sue recenti storie su Instagram. Nonostante l’incidente,non ha perso il suo spirito positivo e ha condiviso l’accaduto con i suoi follower, rispondendo con ironia alle domande sulla: “Hoil. Comunque, sarebbe potutamolto!”. La modella, che ha festeggiato i suoi 40 anni a marzo, si trova in Sardegna in compagnia di un gruppo di amiche, tra cui Melissa Satta e Valentina Michetti. La vacanza prosegue tra sessioni in palestra, bagni di sole e serate mondane, senza farsi rovinare dall’incidente.