Uccise la moglie la corte di Assise di Milano | Donna non denunciò perché condizionata da patriarcato arabo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilesiste in Italia ma è quello, mondo verso il quale la sinistra non nasconde le sue simpatie. E ilislamico può uccidere, com’è successo a, e soggiogare unacostringendola a non denunciare. Lo scrive lad’dinelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 27 giugno, ha condannato all’ergastolo per omicidio volontario, anche con l’aggravante dei maltrattamenti, Bouchaib Sidki, 61enne che il 30 novembre del 2022a coltellate la, Wafaa Chrakoua di 51anni, nella loro casa in via Lope de Vega. Laha anche censurato nella sentenza le archiviazioni che la procura effettuò relativamente ai maltrattamenti subiti dallaparlando di vero e propria subordinazione culturale nei confronti del marito.