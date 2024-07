Prepariamoci alla guerra mondiale Il nuovo capo dell’esercito britannico lancia l’allarme Quando potrebbe iniziare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Era il suo primo discorso pubblico, e non si può dire che Sir Roly Walker sia stato prudente o diplomatico., il generale ha preso il posto di Sir Patrick Sanders, il cui principale interesse ultimamente sembrava quello di aumentare il numero di soldati in dotazione alle forze armate di Sua Maestà. Walker, che ha alle spalle un passato da ex leader delle forze speciali in Afghanistan, nel suo intervento non ci ha girato tanto intorno. “Londra deve prepararsi“, ha detto, perché “c’è un asse dello sconvolgimento composto da Russia, Cina, Corea del Nord e Iran” che si è unito e sta costruendo rapporti sempre più forti. Ilgoverno laburista inglese, in questo scenario, ha avviato un lavoro di ristrutturazione delle strategie di difesa – che sarà reso noto nel 2025 – attraverso il quale sono filtrate alcune indiscrezioni.