Il trailer di Cuckoo rivela altre novità sul film horror Wild Hunter Schafer

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , La trama segue Gretchen, una diciassettenne americana che, con riluttanza, lascia la sua casa per trasferirsi in un resort sulle Alpi tedesche dove vive suo padre con la sua nuova famiglia. Al loro arrivo, vengono accolti dal signor König, capo del padre, che mostra un interesse inspiegabile per Alma, la sorellastra muta di Gretchen.: Il Nuovodelcone Dan Stevens Questo apparentemente tranquillo paradiso vacanziero siben presto tutt’altro: strani rumori e visioni sanguinose tormentano Gretchen, che scopre un segreto scioccante riguardante la sua famiglia. Ildiaumenta il disagio e promette un’esperienzaintensa e avvincente. Ilè diretto e scritto dal tedesco Tilman Singer, già noto per il suo ipnotico Luz, un omaggio all’euro-degli anni ’80.