Il Cio agli Usa | fermare indagine su doping cinese o Salt Lake City 2034 a rischio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è una clausola particolare imposta dal Comitato Olimpico Internazionaleorganizzatori dei Giochi Invernali del. Il Cio ha infatti chiesto dil’aperta dalla Fbi sui nuotatori cinesi ammessi ai Giochi di Tokyo nonostante la positività al. Per il presidente Thomas Bach, infatti, dev’essere la Wada l’unica autorità competente sui casi diolimpico, a maggior ragione con la prossima edizione del 2028 organizzata a Los Angeles. Il Cio ha quindi incluso questa clausola nel contratto di, con la richiesta rivolta anche al governatore dello Utah, Spencer Cox, di spingere per chiudere l’. “Quello era l’unico modo in cui potevamo garantire che avremmo ottenuto i Giochi”, ha spiegato Cox.