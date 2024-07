Beautiful anticipazioni americane | Hope rinuncerà definitivamente a Thomas?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio,prenderà una posizione definitiva nel suo rapporto con, dal momento che quest’ultimo sembra aver trovato la felicità al fianco di Paris. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano,si è mostrata decisa a riaccogliereper collaborare insieme allafor the Future. Una decisione che ha creato non poche polemiche tra la Logan junior e Liam, il quale le aveva chiesto di non concedere un’altra chance al Forrester, visti i danni causati da quest’ultimo.