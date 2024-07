Ascoli grandi firme | dopo Russell Crowe c’è la visita di Stanley Tucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Piceno, 24 luglio 2024 – È l'estate deiattori adil ‘Premio Oscar’, che nelle scorse settimane è stato protagonista con un concerto, oggi è infatti stata la volta di. L'attore e regista statunitense ha origini italiane, in quanto suo nonno, Stanislao, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Tantissimi i film da protagonista nella sua carriera (tra cui ‘Il diavolo veste Prada’), è stato candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista per ‘Amabili resti’. Attualmente è conduttore di un programma di viaggi e cucina sulla Bbc che si chiama ': searching for Italy', andato in onda la prima volta a febbraio 2021.