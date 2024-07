L’Ucraina blocca il petrolio russo il ricatto di Zelensky all’Ungheria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024)hato il transito didalla Russia agli Stati Ue. Scatenando la reazione dei Paesi che più di altri dipendono dal greggio dell’Orso e che, di conseguenza, hanno mantenuto stretti legami col Cremlino. In particolare l’Ungheria e la Slovacchia. L’interruzione riguarda le spedizioni di Lukoil, società petrolifera privata russa che rappresenta, tra le altre cose, uno dei principali operatori anche in Italia, nel mercato siciliano dei carburanti. Tali forniture forniscono una parte significativa delle importazioni diungheresi e slovacche, che denunciano una minaccia alla stabilità interna. E non hanno tutti i torti. Kiev decide di agitare l’arma dell’energiaha capito da tempo che il settore dell’energia è uno dei bersagli privilegiati per indebolire la Russia impegnata in guerra.