La perfezione si riconosce nella Margherita

(Di martedì 23 luglio 2024) «Oggi si cerca sempre di andare avanti, di innovare sempre di più. Prima o poi, secondo me, si farà anche qualche passo indietro». Parte con il botto Daniele Vennari. Ha ventisei anni, gli esami all’università parcheggiati in un cassetto, perché «non si sa mai» e un lavoro che ormai fa parte della sua vita a tempo pieno. Daniele è da qualche anno il pizzaiolo di Fuoco Matto, pizzeria a pochi passi dal fulcro turistico della stazione centrale di Firenze, che è riuscita a catturare l’attenzione su di sì, proprio per quel suo non essere turistica per niente. O meglio, per non voler basare la propria identità su un prodotto commerciale fine a sé stesso, che poi è l’errore che commettono in tanti, spinti dai facili guadagni. Daniele è giovane, molto giovane, ma ha le idee ben chiare su quello che sarà il futuro della pizza e anche il suo.