Giovedì 25 Luglio Castellaneta si tingerà a festa con La notte Ros*

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano25, la zona Portici in via San Francesco asicon La. Sarà l’occasione per partecipare ad una serata dedicata alla musica e all’arte femminile, organizzata dal Comune die dal Distretto Urbano del Commercio per il cartellone estivo “L’Estate vola” che terminerà a settembre inoltrato. Si parte dalle ore 20:00 con l’apertura dei mercatini di hobbistica e artigianato, per poi proseguire con uno spettacolo itinerante di artiste di strada. La serata continuerà dalle ore 21:00 in poi con il concerto della G-Family: tanta musica anni 70-80-90 che si propagherà lungo la via più commerciale di. Durante la serata ci saranno anche possibilità di acquisto a prezzi scontati presso le attività commerciali della zona.