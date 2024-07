E’ un’ala classe 1991 che al momento si trova senza contratto dopo quattro stagioni da protagonista con la maglia della Pergolettese Lo svincolato Bariti ancora accostato alla Spal Orfei in partenza verso la Clodiense in serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) È iniziata la quarta settimana di campagna trasferimenti, ma il mercatonon decolla. Finora il club di via Copparo è riuscito a concretizzare soltanto un paio di operazioni minori in uscita, con la speranza che qualcosa di importante possa sbloccarsi nei prossimi giorni. Il direttore dell’area tecnica Casella lavora sodo con questo obiettivo, anche perché tra meno di tre settimane – sabato 10 agosto – la squadra di Dossena debutterà ufficialmente in Coppa ItaliaC sul campo dell’Atalanta e praticamente tra un mese – nel weekend del 24-25 agosto – esordirà in campionato in casa contro l’Ascoli. Fa male vedere che un certo Nicola Dalmonte – che laavrebbe potuto riscattare dal Vicenza – è stato ceduto ufficialmenteSalernitana inB, mentre continua ad essereal club biancazzurro un altro attaccante esterno.