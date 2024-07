Doppia faccia il suo governo li sostiene | giornalista aggredito vergogna-Zan contro Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La sinistra continua ad attaccare ile questa volta lo fa sul tema dei diritti civili. L'eurodeputato del Pd, Alessandro Zan, ospite nella mattinata di lunedì 22 luglio a L'Aria che Tira - il programma in onda su La7 - è tornato a parlare dell'aggressione omofoba avvenuta due giorni fa a Roma. E per l'esponente del Partito Democratico, la colpa è in una qualche misura attribuibile proprio al premier, "rea" di avere una. Ecco le sue parole: "Giorgiafuori fa la moderata davanti alle cancellerie internazionali, poi in Patria esprime tutta la sua ferocia parlandole persone LGBT". Zan si dice inoltre preoccupato per il clima politico italiano in quanto secondo il dem, contestazioni del genere "si stanno moltiplicando".