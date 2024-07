Consulta ' su genere non binario si esprima il legislatore'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) E' inammissibile la questione di rettifica di attribuzione di sesso in "unnon" nell'atto di nascita ma tocca alaffrontare il tema in quanto "primo interprete della sensibilità sociale". Lo ha deciso la Corte Costituzionale in riferimento ad una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano dopo la richiesta di un transgender, biologicamente donna ma che stava transitando nelmaschile, che voleva rettificare il sesso nell'atto di nascita da 'femminile' ad 'altro'.