Calciomercato com – Milan nuova offerta al Monaco per Fofana | c’è ottimismo risposta entro 48 ore|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-22 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilha presentato la secondaalper Youssouf, come preannunciato nei giorni scorsi dopo che la prima da 12 milioni non era stata ritenuta sufficiente. Moncada e Furlani hanno messo sul piatto 14 milioni di base fissa e ora attendono unadal club francese che dovrebbe arrivare già domani o al massimo nelle prossime 48 ore. DETTAGLI DA LIMARE – La sensazione è quella di essere ormai molto vicini al traguardo in casa, nonostante i tentativi di disturbo da parte di Atletico Madrid e Manchester a United. Con ilsi ragiona in queste ore sulla struttura dei bonus mentre sulla parte fissa (14 milioni) c’è già un’intesa di massima.ha sarò sempre priorità ale non sta ascoltando altre offerte, almeno per il momento.