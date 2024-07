STEFANO DE MARTINO | AFFARI TUOI L’OPZIONE PER SANREMO 2027 E I SOCIAL PAZZI PER LUI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 22 luglio 2024)Deè pronto per la consacrazione come principe di Rai1. Dal prossimo 2 settembre condurrà, il programma più seguito della tv dopoe gli eventi sportivi. Così come avvenuto a “Stasera Tutto è Possibile”, Desuccederà ad Amadeus che trasloca su Nove con “Chissà chi è”, il nuovo titolo del format già Rai “Soliti Ignoti”. Si troveranno uno contro l’altro. PerDe, cresciuto professionalmente come conduttore e showman grazie anche alla palestra di “Bar Stella”, c’è anche. I vertici Rai pensano a lui per il dopo Conti nel, che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con novità e ritorno come i vecchi pacchi di cartone.