Ritiro Biden Nancy Pelosi annuncia | Pieno appoggio a Kamala Harris

(Di lunedì 22 luglio 2024) ?L’ex speaker della Camerahato di sostenere la corsa alla Casa Bianca di. È quanto si legge in una nota. «È con immenso orgoglio e ottimismo cheper la presidenza», ha spiegato. L’annuncio deldi Joe, con l’indicazione ed endorsement a, è arrivato nelle scorse ore. Unprevisto, di cui si attendeva di fatto la mera formalizzazione ma che ora di fatto rimescola le carte in gioco, soprattutto per Donald Trump. La mossa dei Dem ha già cominciato a funzionare: in poche ore hanno raccolto 46 milioni di dollari in donazioni. L’annuncio del suo clamorosoè stato dato su X. pic.twitter.com/RMIRvlSOYw— Joe(@Joe) July 21, 2024 «Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo», ha scritto, «abbiamo fatto grandi progressi come Nazione.