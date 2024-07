House of the Dragon 2 l' ultimo episodio ha svelato un nuovo e fondamentale dragonrider

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il primo deiseeds è finalmente stato presentato nell'della serie tratta dalle opere di George R.R. Martin Come ricorderà chi ha seguito la serie finora, il quintodella seconda stagione diof theha dato il via a una delle trame più attese della guerra. Rhaenyra ha messo in atto un piano per trovare cavalieri per le bestie che vivono sotto Roccia del Drago, sperando di pareggiare le sue probabilità contro Vhagar. È ufficialmente iniziata la ricerca delle persone che saranno conosciute comeseeds e ildi domenica diof theha rivelato il primo di questi nuovi cavalieri. Ovviamente non proseguite nella lettura se non siete in pari con