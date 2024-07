Cappella Sansevero novità estive tra accessibilità aperture straordinarie e comfort

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Importantial Museoper l’estate 2024: da luglio l’esperienza di visita è ancora più piacevole grazie all’installazione del nuovo impianto di climatizzazione, che permetterà di godere delle opere in un ambiente fresco e confortevole anche nelle giornate più calde. L’introduzione del sistema di condizionamento, frutto di un lungo e accurato percorso di analisi e di una stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, testimonia l’attenzione del museo per il miglioramento deldei visitatori e della fruibilità, garantendo al contempo la tutela del prezioso patrimonio artistico custodito all’interno del gioiello barocco.