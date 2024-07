Addio a Cicco Baronciani 87 anni Imprenditore con le moto nel cuore | ha scritto la storia industriale di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Si è spento ieri notte, dopo giorni di sofferenza, Augusto ‘. Se ne va un altro di quegli uomini che hapagine importanti della vitaed anche sportiva della città. Aveva 87’. Aveva vissuto grandi gioie sportive come due titoli italiani in sella alla MV Augusta. Ma la passione per le corse gli aveva procurato anche atroci sofferenze: a 22sul circuito cittadino di Gallarate perse l’arto sinistro. Venne poi assunto dalla Benelli nel reparto ricambi prima di diventare unhaalcune importanti pagine delladella città, come fu proprio per la Benelli: fu lui nel 1985, molto amico dell’allora giovanissimo Andrea Merloni, a portare al’importante famiglia fabrianese dando il via all’avventura con il marchio del Leoncino.