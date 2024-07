Uomo trovato morto tra i boschi Tragedia in Italia il 64enne uscito a cercare i funghi e non più tornato a casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) “Vado a” e non ritorna atra iin, dove il corpo di unè stato rinvenuto dalle squadre di soccorso dopo che i familiari avevano denunciato la scomparsa. L’eraperdeie alla fine il suo copro esanime è stato riai piedi di un ripido canale neisopra Pinzolo, nella zona Ruìne di Berghem. >> Incidente choc,sotto gli occhi del fratello: numerosi feriti estratti dalle lamiere È assai probabile che l’siaper via dei traumi riportati dopo essere scivolato per una cinquantina di metri lungo un ripido pendio. La conferma delle squadre di ricerca si è concluso intorno a mezzanotte. L’, originario di Brescia, classe 1960, era scomparso da ieri sera e la moglie aveva dato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 20.20.