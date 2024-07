Spot elettorali nel mirino Toti incontra altri politici Salvini | Non deve cedere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) LA SPEZIA Dopo avere fatto scena muta davanti al giudice per la nuova accusa di finanziamento illecito, Giovannitramite il suo avvocato Stefano Savi ha presentato il ricorso in Cassazione contro il no del Riesame alla revoca della misura. Ma intanto spuntano nuove accuse: oltre che agliper le elezioni comunali di Genova del 2022, il presidente è indagato per finanziamento illecito anche riguardo alcune pubblicità per le elezioni politiche di settembre 2022. Insieme a lui coinvolto anche l’editore di una emittente televisiva genovese. La notifica delle nuove accuse l’altra mattina ha fatto saltare il previsto incontro con il vicepremier Matteo, che ha espresso solidarietà dai microfoni di Radio Libertà. "Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia. Spero e conto che néné il centrodestra si facciano intimidire.