Sono stato io a causare il blackout Microsoft era il mio primo giorno di lavoro Ora mi hanno licenziato | così Vincent Filibustier ha ingannato milioni di persone

(Di domenica 21 luglio 2024) Hatutti ed è diventato in poche ore il protagonista della fake news più virale del momento. Gli è bastata una foto, photoshoppata male, condivisa su X con un messaggio toccante e perfettamente calzante, e 40di visualizzazioni per diventare il protagonista di una serie di notizie in rete dal titolo “Trovato il responsabile del crash: è un dipendente della piattaforma CrowdStrike”. Sì, perché quest’uomo si è inventato di essere il responsabile del bug di cybersicurezza che ha mandato in tilt venerdì 19 i sistemiAzure, interrompendo ogni servizio e mandando in crash gli aeroporti di tutto il mondo. Eppure, già il suo nome “d’arte” doveva mettere in allerta:Flibustier si è infatti spacciato per un nuovo assunto, che al suodiha premuto “il pulsante sbagliato” generando il caos.