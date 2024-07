Giovani e veterani alla corte di Magrini Ora il Siena prepara il debutto in serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Si chiude oggi una settimana ricca di novità per ilcalcio. Già martedì è arrivata l’attesa notizia della consegna delle chiavi dello stadio Franchi e del campo BertoniRobur, da parte del Comune, una volta espletato l’iter burocratico. Uno step necessario in vista dell’inizio del ritiro dizione della squadra diche proprio domani darà il viastagione 2024/2025. "Sono già stati effettuati alcuni dei lavori programmati – ha spiegato l’assessore all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré –. In ogni caso l’impianto in zona Acquacalda sarà fruibile per domani, quando ilci ha espresso la volontà di un primo utilizzo. Gli interventi che abbiamo messo in cantiere proseguiranno in modo da permettere l’inizio della stagione, settorele compreso".