Calciomercato Palermo come in un film | arriva anche il regista

(Di domenica 21 luglio 2024) Un’altra mossa importante suldel. La dirigenza è scatenata per la prossima stagione con l’obiettivo di regalare al tecnico Alessio Dionisi una squadra molto forte per la promozione diretta nel campionato di Serie A. Secondo le ultime notizie ilha definito la trattativa per l’arrivo dal Lecce di Alexis Blin, calciatore francese classe 1996. Si tratta di unbravo in entrambe le fasi nel gioco. In carriera ha indossato le maglie di Tolosa, Amiens e Lecce.